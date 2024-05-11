ما بتنسيش.. سيرين عبدالنور تكشف سر غيابها عن الأعمال الفنية المصرية

تحدثت الفنانة سيرين عبد النور، عن كواليس مسلسل النسيان، التي احتفلت به مؤخرا في القاهرة بأحد السينمات، وكشفت عن سر غيابها عن الأعمال الفنية المصرية مؤخرا.

وحول سر غيابها عن مصر، قالت سيرين عبد النور في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنها أشياء خارجة عن إرادتها ومشاغل، وعلقت: «أنا أطول»، مشيرة إلى أنها لا تنسى ولم ينسها أحد من النجوم خلال غيابها عن مصر.

مسلسل النسيان

واحتفلت النجمة سيرين عبد النور، والفنانة ندى أبو فرحات بنجاح مسلسل النسيان، الذي تم عرضه عبر منصة برايم مؤخرا، وحظى على ردود أفعال جيدة.

وتألقت سيرين عبد النور بفستان أسود طويل مفتوح من الجانب، خلال الاحتفال بعرض المسلسل ، بينما تألقت ندى أبو فرحات بفستان كحلي طويل.

سيرين عبد النور

مسلسل النسيان بطولة سيرين عبد النور، ندى أبو فرحات، قيس الشيخ نجيب، يورغو شلهوب، كارول الحاج، وتأليف شادي كيوان، وإخراج الفوز طنجور.

سيرين عبد النور

وتعود سيرين بـ "هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية.

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كرافت ميديا أغنية "سمع هس " من فيلم "البيت الروبي" غناء محمود العسيلي، وبطلى العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهى كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، وأغنية "أوووه" لأحمد حلمي من مسرحية "ميمو" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع كولبيكس.