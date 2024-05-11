الصور الكاملة لحفل محمود العسيلي في فاميلى بارك بالتجمع الخامس

أحيا المطرب محمود العسيلي حفلا بحديقة فاميلي بارك بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من محبيه وجمهوره.

الحفل برعاية المنتج أحمد رأفت، وتنظيم ياسر الحريري، وإشراف عام الفنانة برلنتي فؤاد.

وقدم محمود العسيلي باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومنها: "على خدك، ده يتباس، حب غلط، أنا مش زعلان، دوم دوم، أموت أنا، اوعى، يا زهرة معدية، وفيها ايه لو، في حتة تانية، أنت تقدر، يا ويلي أنا، تررم".

محمود العسيلي والألبومات

كان الفنان محمود العسيلي كشف عن سر عدم تقديمه ألبومات فى الفترة الأخيرة والاكتفاء بتقديم أغاني سينجل لجمهوره.

وقال محمود العسيلي، فى المؤتمر الصحفى، الذى أقيم على هامش حفله فى جدة، إن الإنسان دائما يحاول مع الوقت مواكبة العصر.

وأضاف العسيلي: “بنحاول نكتشف أساليب جديدة ننزل من خلالها الأغاني، لأن فكرة الألبوم بتاع زمان تقريبا انقرضت، وأنا من وجهة نظري شايف إن موسم الصيف يكون فيه أغنيتين لأن السوق بيتغير وذوق الناس كمان بيتغير فبنحاول نكون عند حسن ظن الجمهور”.

حفل محمود العسيلي

حفل محمود العسيلي

حفل محمود العسيلي

حفل محمود العسيلي

حفل محمود العسيلي

حفل محمود العسيلي

حفل محمود العسيلي

حفل محمود العسيلي

حفل محمود العسيلي