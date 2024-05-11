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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تصل إلى 180 دينارا.. أسعار تذاكر حفل أنغام وآدم في الكويت

حفل أنغام وآدم
حفل أنغام وآدم

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي لها مع المطرب آدم، على مسرح أرينا الكويت يوم 17 يونيو المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام وآدم، بين الفئات السعرية التالية: “50 دينارا كويتيا، 60 دينارا كويتيا، 70 دينارا كويتيا، 80 دينارا كويتيا، 100 دينار كويتي، 120 دينارا كويتيا، 150 دينارا كويتيا، 180 دينارا كويتيا”. 

 

أحدث أغاني أنغام 

وأطلقت أنغام  أغنية جديدة بعنوان "أكبر قلب" لدعم مرضى القلب من الأطفال ضمن حملة إعلانية خيرية لصالح مؤسسة مجدي يعقوب.

"أكبر قلب" لأنغام أغنية تملؤها البهجة والأمل للأطفال، كلمات مصطفى حدوته ولحن إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

وتعد "أكبر قلب" ثاني حملة دعائية لأنغام خلال شهر رمضان بعد أغنية "الساعات الحلوة ما بتخلصش" التي يشاركها فيها الفنان محمد رمضان، والتى تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إطلاقها وتم تصويرها ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وضمت عددا من ضيوف الشرف، منهم الكاتب أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي، بالإضافة إلى أسرتي النجمين، حيث ظهر نجلا أنغام عمر وعبد الرحمن وأشقاء محمد رمضان وزوجته والأبناء.

أغنية "الساعات الحلوة مبتخلصش" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عزيز الشافعي وإخراج رائع لكاملة أبو ذكرى.

 

أنغام ولقاء عمرو أديب 

وكانت الفنانة أنغام روت للمطربة أصالة قصتها مع الأمومة، خاصة مع إنجاب ابنها الأول عمر، وذلك حلال برنامج “بودكاست” مع الإعلامى عمرو أديب.

وقالت أنغام: "لما خلفت ابني عمر كنت مستمتعة بشكل غير عادي وما كنتش بسمح لحد يشيله ولا يعمل له أي حاجة أنا اللي كنت بعمل كل شيء له".

بينما قالت أصالة: “صرت زعلانة على شامية بنتي اللي اتغيرت حياتها بشكل كامل من بنوتة بتدرس وتعمل دكتوراه وعايشة الدنيا لأم لطفل ومكرسة حياتها للطفل وتصحى 5 مرات بالليل وتعبانة، أنا قلبي مكسور على بنتي”.

وردت أنغام على تعليق أصالة قائلة: “لا حرام ينكسر قلبك على بنتك يا أصالة، خليها تستمتع وتنبسط مع بنتها، وبكره تكبر وتشوفي حفيدتك عروسة جميلة، أنا كنت عايشة حياتها لما أنجبت ابني عمر”.

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