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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تبدأ من 50 درهم.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي في دبي

صدى البلد

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان حسين الجسمي، المرتقب في مدينة دبي الإماراتية، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي، بين الفئات السعرية التالية: (49.59 درهم إماراتي، 77.93 درهم إماراتي، 155.86 درهم إماراتي، 276.29 درهم إماراتي، 410.90 درهم إماراتي، 708.45 درهم إماراتي، 991.83 درهم إماراتي). 

 

حفل شيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي 

تلتقي الفنانة شيرين عبد الوهاب، الفنان حسين الجسمي، في حفل غنائي واحد يوم 21 يونيو المقبل، بمدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى. 

بوستر حفل شيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي 

أغاني شيرين عبد الوهاب

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرحت أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم الدهب، يوم 8 فبراير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية الدهب لـ شيرين عبد الوهاب، من كلمات: تامر حسين، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: توما.

 

حفل شيرين في الكويت

من جهة أخرى، كشفت شيرين عبد الوهاب عن رأيها فى حفل الكويت الذى احيته منذ أيام قليلة والذى لقى نجاحا كبيرا واثارت فيه حالة من الجدل بسبب بكاؤها.

 

أحدث أغاني حسين الجسمي

من جهة أخرى، طرح حسين الجسمي، أحدث أغنياته المنفردة بعنوان  "اتاني"، متعاوناً بها لأول مرة مع مجموعة من جيل الشباب، هم الشاعر مصطفى المرزه، والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس جاسم محمد.

 

أعمال حسين الجسمي - الوردة ارتاحت

من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع"، عرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة عبر قناته الرسمية في موقع YouTube تحت عنوان "الوردة ارتاحت"، مجدداً من خلالها غنائه أشعار "فزاع" بعد مجموعة من الأغنيات الناجحة والمميزة، والتي حققت انتشاراً واسعاً بين الجمهور في الإمارات والوطن العربي.

وعرضت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب بث الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

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