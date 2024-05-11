تكريم منذر رياحنة ورياض الخولي وأنوشكا وسلوى عثمان بحفل الجمعية العربية للإعلام

كرمت الجمعية العربية للإعلام والسينما خلال حفلها السنوي الثالث، الذي أقيم مساء أمس الجمعة لتوزيع جوائز الأفضل عربيا عددا من نجوم في مصر وعدد من الدول العربية.

أقيم الحفل تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين ويرأس الدورة الثالثة المخرج الكبير هاني لاشين.

ويشارك في هذه الاحتفالية أكثر من 10 دول عربية منهم المملكة العربية السعودية وليبيا واليمن وتونس والمغرب والأردن والسودان وتكرم الجمعية مجموعة من رموز الفن المصري والعربي تقديرا لمشوارهم الفني الكبير منهم من مصر أنوشكا ورياض الخولي ومنذر رياحنة وسلوى عثمان ومحمد عشوب وطارق النهرى والسيناريست محمد الغيطي ولقاء سويدان ومحمد التاجي وحلمى عبد الباقى ومنير الوسيمى وانتصار واحمد عبدالله وحسنى شتا.. وغيرهم من الفنانين.

وتحما الدورة الثالثة احتفالية الجمعية العربية للإعلام والسينما، اسم الفنان الكبير يونس شلبى.

أعمال منذر رياحنة

وشارك الفنان منذر رياحنة هذا العام في دراما رمضان من خلال أضخم إنتاج أردني في مسلسل "الدوار العاشر" الذي قدم فيه رياحنة شخصية سائق سيارة أجرة تدخله الأحداث والصدف التي يمر بها في قضايا معقدة جداً، فيجد نفسه بين كومة من الجرائم مطارداً من افراد عصابات خطيرة.

ويعد "الدوار العاشر" العمل الأول الذي تظهر به الممثلة الأردنية مارغو حداد المبتعدة عن التمثيل منذ العام 2017 عندما ظهرت ببطولة مسلسل "شوق" رفقة الفنان الراحل ياسر المصري.

والعمل تأليف محمد بطوش، وإخراج محمد لطفي، وإنتاج التلفزيون الأردني.

كما شارك منذر رياحنة في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل المعلم مع الفنان مصطفى شعبان.

مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا

حفل جوائز الأفضل عربيا