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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ندى أبو فرحات: مسلسل النسيان إنساني والعمل مع سيرين كله مرح

ندى أبو فرحات
ندى أبو فرحات

أعربت الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات، عن سعادتها بمسلسل النسيان، التي شاركت في بطولته مع الفنانة سيرين عبد النور وقيس الشيخ نجيب، وتم عرضه عبر منصة برايم مؤخرا. 

وقالت ندى أبو فرحات في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري، إن مسلسل النسيان اجتماعي وبه مشاعر حزينة، مشيرة إلى أنها اشتاقت للأعمال الفنية الإنسانية البعيدة عن العنف. 

وتابعت ندى أبو فرحات، أن تحضيرات مسلسل النسيان لم تكن صعبة وكانت الأجواء مع سيرين عبد النور في التصوير مليئة بالمزاح والدعابة، لافتة إلى أنها تتمنى العودة إلى الدراما المصرية بعد غياب ما يقرب من 10 سنوات عنها


مسلسل النسيان 

واحتفلت الفنانة سيرين عبد النور، والفنانة ندى أبو فرحات بنجاح مسلسل النسيان، الذي تم عرضه عبر منصة برايم مؤخرا، وحظى على ردود أفعال جيدة.

وتألقت سيرين عبد النور بفستان أسود طويل مفتوح من الجانب، خلال الاحتفال بعرض المسلسل ، بينما تألقت ندى أبو فرحات بفستان كحلي طويل.

سيرين عبد النور 

أبطال مسلسل النسيان

مسلسل النسيان بطولة سيرين عبد النور، ندى أبو فرحات، قيس الشيخ نجيب، يورغو شلهوب، كارول الحاج، وتأليف شادي كيوان، وإخراج الفوز طنجور.

 

ندى أبو فرحات مسلسل النسيان الفنانة ندى أبو فرحات أبطال مسلسل النسيان سيرين عبد النور

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