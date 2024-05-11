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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. أحمد السقا يوجه صدمة لـ علي ربيع وهشام ماجد

أحمد السقا
أحمد السقا

يستمر عرض أفلام  موسم عيد الفطر السينمائى والذي يشمل 4 أفلام  هي كل من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة واسود ملون والذى تم رفعه مؤخرا".

 كما تم عرض فيلم “السرب” الذى انتظره الجمهور بشغف من ثلاث سنوات وذلك فى بداية مايو الحالى، وحققت الأفلام إجمالى اليوم إيرادات بلغت قيمته 3.393.468 جنيه. 

السرب

حقق فيلم “السرب” إيرادات بلغت قيمتها 2.039.183 جنيه وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته أحمد السقا ومصطفى فهمى وكريم فهمى وآسر ياسين وشريف منير وتاليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال. 

الفيلم يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

“شقو”

وجاء فى المركز الأول فيلم “شقو” الذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 705.677 جنيه

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

“فاصل من اللحظات اللذيذة”

أما فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، فجاء فى المركز الثانى، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 573.939 جنيه.

وعلق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".

وقال هشام ماجد، فى برنامج “et” بالعربى: “بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم”.  

“عالماشى”

وتذيل القائمة فيلم “عالماشى” الذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 74.669 جنيه.  

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري. 

احمد السقا أحمد نادر جلال دينا الشربيني شريف منير عمرو يوسف فاصل من اللحظات اللذيذة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” فيلم “السرب” فيلم شقو

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