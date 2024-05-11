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أخبار العالم

تحضيرات القمة العربية

البحرين: قدمنا للقمة العربية مبادرة للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي

صدى البلد

أكد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحريني يوسف عبد الله الحمود، على أهمية الموضوعات التي يناقشها جدول أعمال اجتماع المجلس الاجتماعي والاقتصادي للجامعة العربية للتحضير للقمة العربية 33، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في الشقين الاقتصادي والاجتماعي.


وسلط الحمود الضوء خلال كلمته في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية 33، على البند الخاص بمبادرة التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي والتي قدمتها مملكة البحرين، حيث تسهم في دعم تحول الاقتصادات العربية نحو النماذج الاقتصادية المستقبلية، وتخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة، وتساهم في بناء المواهب وتعزيز الابتكار وتقوية منظومة حماية أمن المعلومات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في المنطقة.

وأعرب عن أمله في أن تكلل هذه الاجتماعات بالنجاح والتوفيق من أجل التوصل إلى نتائج وتوصيات إيجابية تلبي تطلعات وطموح قادة وشعوب المنطقة، وتسهم في دعم القضايا ذات الأولوية وتعزيز التكامل بين الدول العربية على كافة الأصعدة.

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