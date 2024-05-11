لقاء التتويج.. تشكيل الهلال لمواجهة الحزم في الدوري السعودي

كشف جورجي جيسوس مدرب الهلال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمباراة الحزم، مساء اليوم السبت، في الجولة 31 من الدوري السعودي.

ويحتاج الهلال لحصد نقطة واحدة من المباراة، لحسم لقب الدوري السعودي لهذا الموسم.

وعاد جيسوس لطريقته المعتادة بالاعتماد على خطة 4-5-1، بعد أن واجه الأهلي الإثنين الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة 28، بثلاثي في قلب الدفاع لأول مرة هذا الموسم.

تغييرات على تشكيل الهلال

وأجرى المدرب البرتغالي، تغييرين على تشكيله الذي واجه به الأهلي، بالدفع بـ"ياسر الشهراني ومحمد كنو"، على حساب حسان تمبكتي ورينان لودي.

ويفتقد الهلال، خدمات سلمان الفرج وسالم الدوسري.

تشكيل الهلال بمباراة حسم الدوري