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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقاء التتويج.. تشكيل الهلال لمواجهة الحزم في الدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

كشف جورجي جيسوس مدرب الهلال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمباراة الحزم، مساء اليوم السبت، في الجولة 31 من الدوري السعودي.

ويحتاج الهلال لحصد نقطة واحدة من المباراة، لحسم لقب الدوري السعودي لهذا الموسم.

وعاد جيسوس لطريقته المعتادة بالاعتماد على خطة 4-5-1، بعد أن واجه الأهلي الإثنين الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة 28، بثلاثي في قلب الدفاع لأول مرة هذا الموسم.

تغييرات على تشكيل الهلال

وأجرى المدرب البرتغالي، تغييرين على تشكيله الذي واجه به الأهلي، بالدفع بـ"ياسر الشهراني ومحمد كنو"، على حساب حسان تمبكتي ورينان لودي.

ويفتقد الهلال، خدمات سلمان الفرج وسالم الدوسري.

تشكيل الهلال بمباراة حسم الدوري

  • حراسة المرمى: ياسين بونو.
  • الدفاع: علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني.
  • الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش، مالكوم، ميشايل ديلجادو.
  • الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.
الهلال الدوري السعودي الحزم جورجي جيسوس الأهلى سالم الدوسري

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