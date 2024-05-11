الشرطة الإسرائيلية تغلق شوارع رئيسية في "تل أبيب" قبل بدء مظاهرات اليوم

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية، قررت إغلاق شوارع رئيسية في مدينة “تل أبيب” قبل بدء مظاهرات المستوطنين وعائلات الأسرى الإسرائليين، مساء اليوم السبت.

مظاهرات في إسرائيل ضد الاحتلال

وأكدت الصحيفة أن مظاهرات ستخرج الليلة في جميع أنحاء إسرائيل للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدي حماس في قطاع غزة وأيضاء للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

يأتي ذلك على خلفية استمرار عملية جيش الاحتلال في رفح وتوقف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.