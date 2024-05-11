بيشرب مخدرات وهارب خارج البلد.. مفاجآت من العيار الثقيل بقضية عصام صاصا |التفاصيل

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمؤدي المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة؛ حيث تسلمت جهات التحقيق تقرير تحليل المخدرات الخاص بمؤدي المهرجانات عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وكانت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة قد أصدرت اليوم السبت قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا مطرب المهرجانات، على خلفية اتهامه بواقعة دهس شخص أعلى الطريق الدائري، الثلاثاء الماضي.

ضبط وإحضار عصام صاصا

جاء ذلك، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي «صاصا» المواد المخدرة وقت قيادته سيارته الملاكي، حيث دهس الضحية أحمد مفتاح وقتله عن طريق الخطأ.

وعقب إحضار مطرب المهرجانات أمام النيابة، سيواجه ارتكاب جريمة قيادة سيارة تحت تأثير المخدرات، فضلًا عن القتل الخطأ.

وبورود تقرير المخدرات للنيابة، لم يتبقَّ سوى سماع إفادة مجري التحريات حول الواقعة لإحالة المتهم إلى محكمة الجنح المختصة.

أكدت مصادر أمنية لـ موقع صدى البلد أنه تم وضع عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير ضمن قوائم ترقب الوصول في المطار بعد صدور أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في قضية حادث دهس شخص على الطريق الدائري.

وكانت أسرة الضحية قد قالت إن أحد العاملين مع المتهم تواصل معهم لأجل التصالح، ورفضوا ذلك، مشيرين إلى أن مطرب المهرجانات تسبب في تدمير حياة أسرة الضحية كونه أبا لـ5 أولاد، 3 بنات وولدين.

فيما قالت والدة الضحية إنه كان يسعى للإنفاق على أولاده الأربعة "عنده بنتين على وش جواز وولدين.. عايزه حق ابني".

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة 30 ألف جنيه بعد إجراء تحليل المخدرات بمصلحة الطب الشرعي.

أدلى مطرب المهرجانات عصام صاصا بأقواله أمام النيابة في واقعة دهسه شاب أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

وقال إنه فوجئ بالضحية يعبر الطريق أمامه أمام مطلع المريوطية للقادم من اتجاه المنيب، مضيفًا "مكنش قصدي أخبطه".

أضاف عصام صاصا في التحقيقات أنه لم يهرب بعد دهسه للشاب، وأنه توقف بجانبه للاطمئنان عليه وإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة "أنا مهربتش ووقفت لحد ما الشرطة جت".

ولفت إلى أن الشاب كان يعبر من مكان غير مخصص لعبور المشاة في "طلعة" وصلة المريوطية بالطريق الدائري.

وقال مطرب المهرجانات، أمام النيابة العامة: «اللي حصل إني كنت شغال في المعادي في مكان اسمه (روفي) خلصت الشغل وتحركت على الساعة ٤:٣٠ صباحًا، وأنا ماشي على الدائري مروح البيت وعند بنزينة موبيل اللى قبل طلعة الوصلة كان في عربيتين على شمالي مش شايف منهم ولقيت مرة واحد قدامى ومعرفتش اروح في أي حتة فخبطته ولقيت الازاز والكبوت في وشي، ووقفت والناس اتلمت وعرفت إنه مات، وهو ده كل اللى حصل.

وأكد المستشار القانوني علي فايز محامي المجني عليه ضحية المطرب عصام صاصا، أن الفترة الأخيرة هناك أخبار كثيرة بشأن واقعة المطرب عصام صاصا، موضحًا أن القضية تحولت لرأي عام بسبب شهرة المجني عليه.

عقوبة عصام صاصا

وأضاف محامي المجني عليه، أن المتهم في القضية عصام صاصا، دهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وتم القبض علي المتهم في القضية، وبعد ذلك تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 30 ألف جنيه، وهناك قرار جديد خلال الساعات الماضية حيث أمرت نيابة العمرانية بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا مرة آخرى.

وأوضح محامي المجني عليه، خلال مداخلة ببرنامج كلبش، أن القضية المتهم فيها عصام صاصا قتل خطأ، وليس قتل عمد، وما نشر بأن عصام صاصا سيحصل على الإعدام أمر غير صحيح، لأن الواقعة قتل خطأ.

وصرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة السائق عقب مناظرة الجثمان وكلفت النيابة مفتش الصحة بالكشف الظاهري، وإعداد تقرير بالوفاة.

وفقا لنص المادة 76 من قانون المرور، فإنه "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة".

كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

كما أقر القانون، أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما.