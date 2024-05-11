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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر .. عطل يتسبب في ضعف المياه بعدة مناطق بالقرنة وغرب النيل

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه حدث اليوم السبت عطل بالقاطع الرئيسى لمحول رقم (1) المغذى لمحطة غرب النيل نتيجة عدم إستقرار الجهد الكهربائى، وجار أعمال الإصلاح والصيانة للعطل لمحطة مياه غرب النيل، بواسطة مهندسى وفنين شركة مياه الأقصر، وأدى ضعف المياه فى مناطق حاجر الأقالته، حاجر الضبعية، حاجر المريس، القرنة الجديدة.

 

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها، وفى حالات الطوارى يرجى التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى 
- 0952282406 
- 0952284116 
- 01147999752

 

ومن جانب آخر  إجتمع اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برؤساء القطاعات ومديرى العموم، وذلك فى إطار المتابعة وتحسين الأداء لحسن سير العمل .

أكد علي تنشيط لجان الوصلات الخلسه والبدء بها فوراً، ومتابعه تنفيذ الوصلات المنزلية بارمنت واسنا والتأكد من مراجعه الحملة الميكانيكية ورفع الكفاءة، كما طلب بمتابعة إستكمال منظومة الكروت الالكترونية لصرف وقود العربات.

الأقصر الحملة الميكانيكية الصرف الصحي ب القرنة الجديدة الوصلات الخلسة غرفة عمليات محافظ الأقصر مياه الشرب والصرف الصحي

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