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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزوجة المفترية.. طعنت زوجها وألقته من الطابق الثالث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الذهول أصابت أهالي مركز دشنا بمحافظة قنا، عقب حل لغز العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره أسفل منزله، وكانت المفاجأة الكبرى أن وراء الواقعة زوجتة "المفترية" التي قامت بإلقاءه من الطابق الثالث للعقار، بعد أن طعنته بسلاح أبيض، ليسقط على الأرض ميتًا في الحال. 

قرار عاجل بشأن الزوجة

قررت جهات التحقيق بـ قنا ، حبس الزوجة المتهمة بإلقاء زوجها من الطابق الثالث بعقار منزلهم بدشنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها من قبل أجهزة الأمن.

وجرى القبض على الزوجة بعدما تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من كشفت غموض مصرع شاب سقط من أعلى عقار بقرية الشيخ على التابعة لمركز دشنا شمال قنا ، حيث تبين أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة، بعد ساعات من الغموض الذى أحاط بالجريمة. 

تفاصيل الواقعة

وتبين من المعلومات الأولية، أن خلافات نشبت بين المجنى عليه وزوجته، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، انتهت بتعدي الزوجة على زوجها بآلة حادة، ودفعته بعدها من أعلى، ليسقط صريعاً أسفل العقار.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بقرية الشيخ على التابعة لمركز دشنا، عقب سقوطه من أعلى عقار.

بالانتقال والفحص تبين مصرع ح.م.ع 27 عاما، مقيم بقرية الشيخ على وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو، لوضعها تحت تصرف الجهات المختصة.

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