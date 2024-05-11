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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رغم الحرب.. وزارة الثقافة الفلسطينية تنفذ مشروع المرسم المفتوح في غزة

صدى البلد

نفذت وزارة الثقافة الفلسطينية بدعم الصندوق الثقافي مشروع "المرسم المفتوح" للفنان رائد عيسى، ضمن منح الدورة التاسعة للصندوق.

يهدف المشروع لخلق مساحة فنية وملاذ آمن للفنانين التشكيليين والمواهب الشابة من مختلف الأعمار بهدف تعزيز مشاركة الفنانين والموهوبين ليكونوا أكثر تفاعلاً مع الجمهور المحلي.

ونفذ المشروع على مرحلتين: الأولى الجانب التدريبي عبر ورشات ودورات في أماكن الإيواء والنازحين للفنانين والموهوبين والأطفال وطلاب وطالبات المدارس.

أما المرحلة الثانية من المشروع فهي: تسويق الأعمال والرسومات التي يتم انجازها خلال هذه الدورات والورشات في ظل الحرب الشرسة على قطاع غزة ونشرها والترويج لها.

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وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية أعلنت عن تنفيذ 45 مشروعاً وفعالية ثقافية ما بين غزة والضفة والقدس بهدف دعم صمود المواطنين، وضمن توجه الوزارة لتكثيف وتركيز الجهود نحو توثيق الأدب والنشر وحماية التراث، كان أبرزها إطلاق مشروع "رقمنة" للنشر الإلكتروني والذي بدأ بنشر أكثر من مائة كتاب بينهم كتب نشرت ما قبل النكبة، وأعادت الوزارة طباعتها، وذلك انسجامًا مع رؤية الحكومة في الاتجاه نحوَ الرقمنة.

ونفذت الوزارة 25 فعالية في مواضيع ثقافية وفنية متنوعة في الضفة، وبرامج تتعلق بحماية وتعزيز الرواية والهوية والتراث واستكمال الملفات الدولية لتسجيل عناصر التراث، لاسيما في ظل الاستهداف الممنهج من الاحتلال ضد الثقافة الفلسطينية في الضفة والقدس وحرب الابادة في غزة والتي استهدفت البشر والحجر وايقونات الثقافة والابداع، والتدمير الذي تعرضت له المراكز الثقافية والمباني والمواقع التاريخية.

وتمثلت فعاليات الضفة والقدس في تنظيم الندوات الأدبية والثقافية، ومنها ما تناول المشهد الثقافي تحت الحرب، ونشاطات ثقافية ترفيهية للأطفال، ودورات تدريبية للحرف التقليدية.

وزارة الثقافة الثقافة الفلسطينية المراكز الثقافية المشهد الثقافي المواقع التاريخية

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