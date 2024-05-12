قلب السوق.. هاتف شاومي الأكثر مبيعًا بـ6 آلاف جنيه

حقق هاتف Xiaomi Redmi 13C من شركة شاومي مبيعات كبيرة جدًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد الهاتف من الهواتف الأكثر مبيعًا للشركة مع سعر مناسب لمعظم الفئات إلى جانب تصميمه الأنيق ومواصفاته المميزة.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C

وجاء هاتف Xiaomi Redmi 13C بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.74 بوصة، وبجودة عرض +FHD، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass.

ويقدم كاميرا خليفة مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزة HDR، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل بمعالج من نوع Helio G99 ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، ومعالج للرسوميات Mali-G52 MC2، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، مع نظام التشغيل أندرويد 14.

سعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C

يتوفر هاتف Xiaomi Redmi 13C في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 6 آلاف و60 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .