تحرير 1356 محضرا تموينيا بدمياط

تواصل تموين دمياط جهودها لمتابعة الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز و تُعلن تحرير ١٣٥٦ محضر خلال ابريل الماضى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخليه بدمياط، عن عن تحرير ١٣٥٦ محضراً خلال الحملات المُنفذة على مدار شهر إبريل الماضى ، وتضمنت المخالفات التى تم رصدها تحرير ١٩٥ محضر للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و العمل بدون ترخيص وضرب وهمي .

وفيما يخص الأسواق فقد تم تحرير ١١٦١ محضراً وجاءت المخالفات مابين عدم اعلان وشهادة صحية وغش تجاري ولحوم مكشوف وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرروسجل تجاري وبدون ترخيص ..

وفي سياق متصل فقد تم سحب ٢٣ عينة غذائية وغير غذائية و ١٣ عينة دقيق و١٢ نخالة و١٢ قمح للتأكد من مطابقتهم للمواصفات..

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و التأكد من توافر السلع والتزام المخابز بالمواصفات المقررة .