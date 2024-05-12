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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تقارير: أبل تقترب من إتمام صفقة مع شركة OpenAI لصالح آيفون

شراكة بين أبل وOpenAI
شراكة بين أبل وOpenAI لصالح آيفون

أفادت تقارير أن شركة أبل تقترب من إتمام صفقة مع شركة OpenAI لتشغيل ميزات هواتف آيفون القادمة باستخدام روبوت الدردشة ChatGPT. 

 

وفقًا لوكالة بلومبرج، فإنه بعد التحدث مع كل من OpenAI وجوجل حول نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، تقترب شركة أبل من إبرام صفقة للدخول في شراكة مع OpenAI والاستفادة من ChatGPT لصالح هواتف آيفون. 

 

وكشفت الوكالة أنه يمكن رؤية ثمار الشراكة بين الشركتين في أقرب وقت في الشهر المقبل، خلال مؤتمر مطوري شركة أبل (WWDC).

 

وأوضح الصحفي، مارك جورمان، الذي تحدث مع "أشخاص مطلعين على الأمر"، أن شركة أبل جددت أولاً محادثاتها مع OpenAI لاستخدام تقنية الشركة الناشئة لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون المستقبلية، وهي الآن تقترب من الشراكة الرسمية.

 

جدير بالذكر إلى أن تطبيق ChatGPT الخاص بشركة OpenAI وصل إلى هواتف آيفون قبل حوالي شهرين من وصوله إلى هواتف وجهزة أندرويد، و لم تعلن أبل رسميًا عن أي ميزات للذكاء الاصطناعي لـ آيفون. 

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