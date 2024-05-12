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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مسجد السيدة زينب .. حكاية حضارة تُروى من جديد

صدى البلد

يحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام، ليكون درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، خلال افتتاح أعمال التطوير التي شهدها مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

“يا آلَ بَيتِ رَسولِ اللَهِ حُبَّكُمُ فَرضٌ من الِله فى القُرآن أَنزله.. يكفيكُمُ مِن عَظيمِ الفَخرِ أَنَّكم مَن لَم يُصلّ عَلَيكُم لا صَلاةَ لَهُ”

 

وقال الرئيس السيسي: نقدر مشاركتكم في أعمال التطوير التي سبقت السيدة زينب، منها مسجد الحسين، والسيدة زينب، وهذا يدل على الحب الشديد لآل البيت، ولدينا خطة لتطوير مساجد آل البيت.

وكان حي السيدة زينب أتمّ تجهيزاته لافتتاح مقام “السيدة زينب”، ليتم افتتاحه اليوم الأحد، بعد الانتهاء من التجديدات المطلوبة كافة.

تطوير مسجد السيدة زينب ومقامها

تجديد ضريح ومقام السيدة زينب، إذ يصل وزن الفضة بالمقام إلى نحو 3.2 طن من الفضة الخالصة من أعلى نسبة نقاء تصل إلى 99.99%، بينما يصل وزن الذهب 16 كيلوجرامًا من الذهب عيار 24.

وحرص القائمون على عملية التجديد والترميم أن يكون التصميم على أحدث طراز إسلامي، مستخدمين رخاما خاصا للحوائط وهو مزخرف بشكل محفور بارز داخل الحوائط، ما يعطي لحوائط المسجد المنظر الجمالي العتيق، وجميع الحلي الداخلية للمسجد من الرخام المحفور بطريقة حرفية يتميز بها مسجد السيدة زينب، بعد التجديد وهو غير موجود في مسجد آخر.

يأتي هذا بعد افتتاح مسجد السيدة زينب، برعاية وزارة الأوقاف يوم الجمعة 29 مارس2024، حيث أُقيمت فيه أول صلاة جمعة بعد إعادة افتتاحه.

وزار مصر، أمس السبت، سلطان طائفة البهرة بالهند، وهي الطائفة التي عُرفت باهتمامها الشديد بمساجد ومزارات آل البيت في مصر، واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان مفضل سيف الدين، وأشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة، بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وذكر البيان أن الرئيس السيسي أشاد بالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر.

وأكد الرئيس حرص الدولة على الاستمرار في مسار التنمية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق التاريخية بالقاهرة، التي تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، عن ترحيب الرئيس بزيارة السلطان مفضل سيف الدين، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والتعاون بين مصر وطائفة البهرة، والدور الذي تلعبه الطائفة في ترميم المساجد والأضرحة الخاصة بآل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة.

من جانبه، أثنى سلطان البهرة على جهود مصر الدؤوبة في تعزيز قيم التسامح والمواطنة، ودورها في دفع جهود إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر عن تقديره للجهود المصرية في التصدي للحروب والنزاعات بهدف بناء مستقبل أفضل للشعوب.

يذكر أن الرئيس السيسي يصطحب سلطان البهرة في افتتاح مقامات مساجد أهل البيت في مصر بعد تطويرها، فقد اصطحبه في افتتاح مقام الإمام الحسين رضي الله عنه، ومقام السيدة نفيسة رضي الله عنه.

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وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره

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