إسلام البحيري: تكوين تهدف لتعزيز دور المفكر العربي ولا تمس الثوابت الدينية

كشف إسلام البحيري عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، عن أهداف مؤسسة تكوين التي أعلن عن تدشينها مؤخرا من المتحف المصري الكبير، موضحا أنها مؤسسة ثقافية تهدف إلى إرساء قيم التسامح بين الأديان والجماعات والمجتمع، وهدفها تحريك المياه الراكدة في المجتمع.



وقال إسلام البحيري، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن تكوين تحترم كل الأديان وليست في صدام مع الأزهر أو الكنيسة، متابعا: "نحن هنا لمساعدة المؤسسة الدينية في محاربتها للتطرف".



وأضاف البحيري أن تكوين مؤسسة فكرية ثقافية وليست مؤسسة دينية، وتهدف إلى تعزيز دور المفكر العربي، ولا تمس الثوابت الدينية، مشددا على أن من أهم أهدافها هو إرساء أساسيات الحوار.



يذكر أن مؤسسة تكوين نظمت يومي 4و5 مايو الجاري مؤتمرها الأول بالمتحف المصري الكبير، بحضور نخبة من المفكرين والمثقفين العرب، وبرعاية من الدولة المصرية.



يشار إلى أن مؤسسة تكوين الفكر العربي، والتي مقرها القاهرة، تضم في عضوية مجلس أمنائها عددا من المفكرين العرب؛ وهم الدكتور يوسف زيدان (مصر)، والدكتور فراس السواح (سوريا)، والكاتب إبراهيم عيسى (مصر)، والدكتورة وألفة يوسف (تونس)، والدكتورة نادرة أبي نادر (لبنان)، و إسلام البحيري (مصر).