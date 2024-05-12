هناك العديد من الوسائل المساعدة المتاحة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، تشمل بعض هذه الوسائل، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

وسائل للإقلاع عن التدخين اكتشفها فورا وحافظ على صحتك

اللصقات الجلدية بالنيكوتين: تعمل اللصقات الجلدية عن طريق توفير جرعة منخفضة ومستمرة من النيكوتين في الجسم دون تعريضه للمواد الضارة الأخرى الموجودة في الدخان، تتوفر اللصقات بتراكيز مختلفة من النيكوتين، ويمكن تقليل التركيز تدريجياً للتخلص من الاعتماد على النيكوتين.



العلاج الدوائي: هناك عدة أدوية قد تستخدم للمساعدة في التوقف عن التدخين، يجب استشارة الطبيب لتقييم المناسبة والجرعات المناسبة وتوجيهات الاستخدام.



العلاج السلوكي المعرفي: يمكن للعلاج السلوكي المعرفي أن يكون فعالًا في مساعدتك على التعامل مع العوامل النفسية والعاطفية المرتبطة بالتدخين، يعمل على تغيير التفكير السلبي وتطوير استراتيجيات مواجهة وتحفيزية للتوقف عن التدخين.



التطبيقات والبرامج الإلكترونية: هناك العديد من التطبيقات المحمولة والبرامج الإلكترونية المتاحة التي تهدف إلى مساعدتك في التوقف عن التدخين. تتضمن بعض هذه التطبيقات تتبع التقدم، وتقديم الدعم والمشورة، وتوفير استراتيجيات للتعامل مع الرغبة في التدخين.



الدعم الاجتماعي: الحصول على الدعم من العائلة والأصدقاء والمجتمع يمكن أن يكون له تأثير كبير في رحلتك للإقلاع عن التدخين، يمكنك الانضمام إلى مجموعات دعم للإقلاع عن التدخين أو الحصول على مساعدة من خلال الخطوط الساخنة المخصصة للتوقف عن التدخين.



يجب أن تتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات والمشورة حول الوسائل المساعدة المناسبة لك والتي تتوافق مع حالتك الصحمن المهم أن تعرف أن الإقلاع عن التدخين قد يكون عملية تستغرق الوقت والجهد، قد تحتاج إلى تجربة مجموعة متنوعة من الوسائل المساعدة والأساليب لتجد ما يناسبك بشكل أفضل.