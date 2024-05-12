أحمد حسن: الأهلي قلب الطاولة على بلدية المحلة

علق أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه بموقع فيسبوك، علي فوز الأهلي امام بلدية المحلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن: الأهلي يقلب الطاولة ويهزم بلدية المحلة في البروفة الأخيرة قبل المواجهة الأفريقية.



وحقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.