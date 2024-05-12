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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أخذت الخطوة وخايف متكملش.. طرق للاستمرار فى التوقف عن التدخين

طرق للإستمرار فى
طرق للإستمرار فى التوقف عن التدخين

التوقف عن التدخين قد يكون تحدياً، ولكن بالتصميم والإرادة وبعض الاستراتيجيات المفيدة، يمكنك النجاح في الإقلاع عن التدخين، إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها، وفقا لما نشره موقع إكسبريس:

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طرق للإستمرار فى التوقف عن التدخين

طرق للإستمرار فى التوقف عن التدخين

اتخذ القرار: اتخاذ القرار الثابت والقوي بأنك ترغب في التوقف عن التدخين هو الخطوة الأولى والأهم. ضع أهدافًا واقعية وملموسة لنفسك وتذكر الفوائد الصحية والشخصية للإقلاع عن التدخين.
حاول الإقلاع عنه فورًا، قد تفضل الإقلاع عن التدخين فورًا وإلقاء السجائر المتبقية. 

هذه الطريقة تعرف بـ "الإقلاع البارد" وقد تكون فعالة لبعض الأشخاص، يمكنك أيضًا تحديد تاريخ محدد للإقلاع عن التدخين والتحضير له.


طلب الدعم: طلب الدعم من العائلة والأصدقاء والزملاء قد يكون له تأثير إيجابي كبير في رحلتك للإقلاع عن التدخين، قد يكون من المفيد أيضًا الانضمام إلى مجموعة دعم للإقلاع عن التدخين أو الحصول على مساعدة من مستشار مختص.


تحديد المواقف الصعبة: حاول تحديد المواقف أو الظروف التي تدفعك إلى التدخين، وقم بوضع استراتيجيات بديلة للتعامل معها. على سبيل المثال، إذا كنت تدخن بعد الوجبات، جرب تغيير الروتين وقم بمشي قصير أو ممارسة نشاط آخر بدلاً من ذلك.


استخدام وسائل مساعدة: هناك العديد من الوسائل المساعدة المتاحة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، مثل اللصقات الجلدية بالنيكوتين، العلاج الدوائي، والبرامج التوجيهية. يمكنك استشارة الطبيب للحصول على المزيد من المعلومات حول هذه الخيارات.


التعامل مع الرغبة: عندما تشعر برغبة قوية في التدخين، حاول التركيز على أنشطة أخرى للتحفيز والتركيز عن الرغبة، قم بممارسة التنفس العميق، شرب الماء، ممارسة التمارين الرياضية، أو مضغ اللبان الخالي من السكر.


الحفاظ على التفاؤل: قد يواجه بعض الناس ضرباتمستمرة أثناء محاولتهم التوقف عن التدخين، ولكن من المهم البقاء متفائلًا وعدم الاستسلام، تذكر أن التوقف عن التدخين يتطلب صبرًا وإصرارًا، قد تحتاج إلى محاولات متكررة قبل أن تتمكن من الإقلاع بشكل نهائي عن التدخين.


لا تتردد في البحث عن دعم إضافي ومساعدة من المحترفين في مجال الصحة، مثل الأطباء والمستشارين المتخصصين في التدخين، يمكنهم تقديم المشورة المناسبة وتوجيهك نحو الاستراتيجيات التي تناسبك بشكل أفضل.

أخيرًا، تذكر أن الإقلاع عن التدخين هو قرار صحي وإيجابي يعزز صحتك وجودتك الحياتية. وبالتصميم والدعم الملائم، يمكنك تحقيق النجاح في رحلتك للتخلص من التدخين.

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