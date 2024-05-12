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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

احذر شرائها.. 6 سيارات تفقد قيمتها بسرعة البرق

سيارات احذر شرائها
سيارات احذر شرائها

عند شراء سيارة، يأمل الكثير من الناس في إجراء عملية شراء جديرة بالاهتمام، تخدمهم لفترة طويلة من الزمن. 

بعد ذلك، عندما يصبحون مستعدين للترقية إلى سيارة جديدة، يأمل الناس في الحصول على جزء لا بأس به من التغيير عندما يقررون بيع رحلتهم المستعملة.

لكن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن سيارات ذات قيمة طويلة الأمد وإمكانية بيعها لاحقًا بسعر معقول، فهذه الخيارات ليست مناسبة لك. فيما يلي ست سيارات تفقد قيمتها بسرعة وفقًا لتقرير موقع Nasdaq:

 

1. سيارة هيونداي جينيسيس

جينيسيس هي سيارة كوبيه ذات بابين وهي جزء من خط هيونداي الفاخر، وبأسعار تنافس لكزس وأكورا. 

ومع ذلك، كن حذرًا: "شهدت سيارة Hyundai Genesis انخفاضًا سريعًا بنسبة 38٪ من قيمتها بالتجزئة في عامها الأول"، وفقًا لموقع Megazinos. 

يُنصح بشراء هذه السيارة مستعملة، لأنها ستفقد قيمتها بسرعة.

 

2. سيارة كيا كادينزا

تعد سيارة كادينزا جزءًا من مجموعة سيارات كيا الفاخرة ، وهي سيارة سيدان كبيرة الحجم. وعلى غرار جينيسيس، ستفقد كادينزا 38٪ من قيمتها خلال السنة الأولى.

 

3. سيارة مازيراتي جيبلي

جيبلي، سيارة سيدان رياضية من شركة مازيراتي الإيطالية، هي سيارة فاخرة راقية، لكنها تأتي مع مجموعة من المشاكل الخاصة بها، بما في ذلك الأجزاء الرخيصة مثل أدوات التحكم في النوافذ. 

على مدى خمس سنوات، تنخفض قيمة جيبلي بنسبة 56.3٪.

 

4. بي ام دبليو الفئة السابعة

مع السعر الفاخر تأتي أفضل الميزات وأحدث وأكبر تقنيات السيارات. ومع ذلك، قد يعني هذا أيضًا أن صانع السيارة يتنافس باستمرار ضد نفسه، وهو ما هو الحال مع سيارة BMW الفئة السابعة.

 

5. سيارة فورد إكسبيديشن

تعد هذه السيارة الكبيرة واحدة من سيارات الدفع الرباعي الأكثر مبيعًا لدى فورد، وستنخفض قيمتها بسرعة على مدار خمس سنوات.

 

6. سيارة جي إم سي يوكون

يوكون هي سيارة دفع رباعي كبيرة أخرى، وهي سيارة موثوقة ومرغوبة من قبل الآباء الذين لديهم أطفال مشغولين. ولسوء الحظ، فهي أيضًا مستهلكة للغاز.

رغم كونها سيارة فعالة لنقل العائلات، إلا أنها تعاني من انخفاض قيمتها بنسبة 50.7٪ على مدى خمس سنوات، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة واستهلاك الوقود.

عندما تختار سيارة مستعملة، من المهم أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط القيمة الحالية للسيارة، ولكن أيضًا كيفية توقع قيمتها في المستقبل. 

باختيار سيارة تحافظ على قيمتها بشكل جيد، يمكنك تجنب فقدان كبير في القيمة على مر السنوات والاستمتاع بقيمة استخدام طويلة الأمد.

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