اليوم.. انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالمنامة استعدادًا لقمة البحرين

تعقد اليوم /الأحد/ بالعاصمة البحرينية المنامة، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، للتحضير للقمة العربية 33 والتي تستضيفها مملكة البحرين الخميس القادم، بحضور القادة والزعماء العرب.

ويناقش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري، مشروع جدول الأعمال المرفوع للمجلس من اجتماع أمس للمجلس على مستوى كبار المسؤولين، وذلك لمناقشتها استعداد لرفعها لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وكانت قد انطلقت أمس السبت، في العاصمة البحرينية المنامة، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 33 "قمة البحرين" باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين، للتحضير لاجتماع المجلس على الوزاري.



وكانت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، قد أكدت خلال كلمتها أمس /السبت/في بداية أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين للتحضير للقمة العربية 33، أن قمة البحرين تعقد في ظرف استثنائي تمر به فلسطين الشقيقة حيث نشهد تطورات غير مسبوقة واستمرار للممارسات اللإنسانية على مدار الساعة القائمة قطاع غزة من آلة الحرب الإسرائيلية - القوة القائمة بالاحتلال.

وأضافت السفيرة أبو غزالة، أنه قد عجزت العديد من المحاولات لإيقاف هذا النزيف بشكل يسمح لتدارج الآثار الاجتماعية والإنسانية والصحية والاقتصادية الصعبة جداً في القطاع وعدد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت السفيرة أبوغزالة إلى الجهود الحثيثة للعديد من الدول العربية، وكذلك مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لتقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية الطارئة لأهالي قطاع غزة والذين أصبحوا في وضع صعب جداً، يطالبون فيه بأبسط متطلبات الحياة اليومية، وهو الأمر الذي يتطلب مواصلة التدخلات بكافة السبل المتاحة للتخفيف من تلك الأوضاع.

وأوضحت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حرصت على وضع موضوع دعم الشعب الفلسطيني في مقدمة جدول أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، من خلال وضع خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.