عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشهابي: بيان الحركة المدنية بشأن تأسيس اتحاد القبائل العربية «متعجل» وافترض أدوارًا وهمية

ناجى الشهابى ، رئيس
ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى

قال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن تأسيس اتحاد القبائل العربية جزء من منظومة المجتمع المدني المصري ، مشيرا إلى أن بيان الحركة المدنية بشأن تأسيس اتحاد القبائل العربية جاء متعجلاً وافترض أدوارًا وهمية للاتحاد أسس عليها بيانه.

وأكد الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الجيل تابع مخرجات ندوة أقامتها الحركة المدنية الديمقراطية، والذي خرج ببيان شابته افتراضات وهمية أسس عليها بيانه، تشدق فيها البيان بمفاهيم الدولة المدنية الحديثة، في حين ان الحركة المدنية تغض الطرف عن بعض المنظمات الحقوقية التي مارست أدوارا مناوءة للدولة وقت جهودها في الحرب على الارهاب في سيناء، تحت مظلة حقوق الإنسان التي حاول ان يتخفى تحت ستارها الإرهاب خلال السنوات الماضية، وهم في هذا يعتبرون تلك المنظمات هي مؤسسات تنتمي للدولة المدنية الحديثة في حين انها مجرد منظمات تمارس الضغط لصالح الخارج في مواجهة القرار الوطني المصري.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن اتحاد  القبائل العربية يعد مؤسسة مجتمع مدني مصري ليست حزبا سياسيا وانما هي مؤسسة أهلية، كانت موجودة منذ سنوات، وليست جديدة على الساحة، ونحن نراها معبره عن حالة دمج وطني في بلد نسيجه متماسك في ظل دولة قوية. تمارس السيادة الفعلية علي كل شبر فيها.

وتابع: إننا  في حزب الجيل الديمقراطي  نري أنه لا بديل لدور الدولة، والحقيقة والواقع ان الدولة المصرية دولة قوية متماسكة تفرض سيادتها على كل شبر من ارض الوطن، وليست من الدول الرخوة التي تبحث عن من يمارس ادوار الدولة بديلا عنها كما ذكر البيان. 

وقال إن بيان الحركة مارس نوع من أنواع المكايدة السياسية المتدثرة برداء الدولة المدنية، في حين انه لم يدرك بقصد او دون قصد، ان ما يقومون به يستهدف تفكيك التماسك الاجتماعي الداخلي، تحت شعارات وبيانات تستهدف جزءا من المجتمع المصري وتجعل مواطنين مصريين من القبائل المصرية يشعرون بالغربة او ان مجرد تشكيل مؤسسة اجتماعية هو امر يمثل خطرا على الدولة والمجتمع . 

وأوضح أن مصر تعيش لحظة فارقة في تاريخها، تواجه فيها تحديات ضخمة تتطلب تضافر جهود كل أبناءه في مواجهة المخططات الاسرائيلية التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية، والمحاولات التي استطاعت فيها مصر الدولة والمجتمع الوقوف صفا واحدًا ضد تهجير الشعب الفلسطيني الي خارج أراضيه.

واستطرد: وفي هذا الإطار فإن الدولة المصرية بكل مقوماتها قادرة على الدفاع ببنيتها المؤسسية على القيام بكل مهامها لتأمين المصلحة الوطنية والحفاظ على ترابها الوطني.

وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن الدولة المصرية اثبتت قدرتها على بسط نفوذ الدولة وسيادتها على كل شبر من ارض الوطن، ومواجهة تحدي الأرهاب في سيناء وفي كل ربوع البلاد وطهرت الوطن منه.

مشددا على أن  الدولة المصرية تقف بكل مؤسساتها وعلى مقدمتها القوات المسلحة في قلب سيناء لتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه المساس بترابها الوطني ، مطالبا «الشهابى» بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا على خلفية التضامن مع شعبنا الفلسطينى فى صموده الأسطورى ضد المجازر التى ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلى.

رئيس حزب الجيل الديمقراطى ناجي الشهابي اتحاد القبائل العربية تأسيس اتحاد القبائل العربية بيان الحركة المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

36 جنيها| مفاجأة قريبة بشأن سعر الدولار وهذا ثمنه الآن بالبنوك

65 جنيها| تراجع غير مسبوق في سعر كرتونة البيض.. والدواجن مفاجأة

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

ترشيحاتنا

تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

الغندور: أرفض رحيل نجوم الزمالك.. وزيزو يستحق التقدير

الغندور : هناك مجاملة فجة في أزمة الشحات والشيبي

«جوتيريش» يدعو العالم للإفراج غير المشروط عن الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية بغزة

"الوزراء": توقعات دولية بنمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.6٪

خبير تربوي: عقوبات تصل للسجن 7 سنوات لمن يشارك في تسريب الامتحانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. هبة مجدي تخطف الأنظار بجمالها وتبرز أنوثتها عبر إنستجرام |شاهد

جريء وغير تقليدي|شاهد فستان زفاف بطلة إعلان «دقوا الشماسي» يثير الجدل بالسوشيال ميديا

مبهر جدا.. تفاصيل فستان زفاف ابنة مصطفى كامل تشعل السوشيال ميديا

أكثر 5 سيارات عرضة للسرقة.. هيونداي أبرزها

فيديو

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-