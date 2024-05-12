خبير تربوي: تسريب الإمتحانات يضر العملية التعليمية ويؤدي لعدم إستقرارها

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن مشكلة الغش أو تسريب الامتحانات تثير نوع من البلبلة وعد الإستقرار في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة.

وقال تامر شوقي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، أنه تم رصد أكثر من 50 مجموع غش خلال السنوات السابقة أشهرها "شاومينح"، مؤكدا أن تلك المجموعات تتبع الأساليب الإحتيالية على أولياء الأمور.

وتابع الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم عملت على وضع بجائل للإمتحان ولو جدث تسريب في الامتحان الاساسي يتم التبديل على الفوز أو يتم إعادة الإمتحان.