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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد دقائق من فتح اللجان.. تداول أسئلة وإجابات امتحانات الترم الثاني عبر تليجرام

جروبات الغش على تليجرام
جروبات الغش على تليجرام

تشهد جروبات الغش على تطبيق تليجرام الآن تداولا لصور قيل أنها تخص أسئلة وإجابات امتحانات الترم الثاني 2024 التي يؤديها طلاب المدارس الان داخل اللجان .

يأتي ذلك بعد دقائق قليلة من بدء توزيع أوراق الأسئلة داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 داخل اللجان بجميع مدارس الجمهورية .

ومن أبرز الامتحانات المتداولة على جروبات الغش حاليا امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي بالاسماعيلية ، وامتحان الهندسة للصف الثاني الاعدادي بإدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا ، وامتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الاعدادي بمحافظة القليوبية  وغيرها من الامتحانات المنعقدة في مختلف المحافظات .

وحذرت مديريات التربية والتعليم مرارا وتكرارا من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات واستخدامه في اي محاولات للغش او الترويج للامتحان ، مع التشديد على تطبيق العقوبات على الطلاب المخالفين والتي تصل إلى إلغاء الامتحانات والرسوب في جميع المواد .

وكانت قد قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أمس إلغاء الامتحان لمدة عام كامل واعتبار العام الحالي عام رسوب لـ 4 طلاب هم (ف. م. س)  و(م.ت.م)، بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية ، والطالب (م.ھ.م) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار ( أحمد لطفى السيد ) سابقا التابعة لإدارة العمرانية التعليمية ، والطالب (س.أ.ع) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة امبابة الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية.

جاء هذا القرار بسبب حيازة هؤلاء الطلاب التليفون المحمول وضبطهم اثناء محاولة الغش، وإخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات .

وجاء القرار تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020، المنظمة لأعمال الامتحانات، وبتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

كما قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، حرمان المعلم ( م.ح.م ) المعلم المسئول عن لجنة مدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار من أعمال الامتحانات بجانب توقيع الجزاء عليه مدة 7 أيام 

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