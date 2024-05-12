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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أقل من 10 جنيهات.. طريقة عمل المناقيش السوري بالزعتر

صدى البلد

طريقة عمل المناقيش بالزعتر

المكونات:

- 1/2 كيلو جرام دقيق .
- 1 ملعقة كبيرة ملح .
- 1ملعقة كبيرة سكر .
- 1كوب ونصف ماء فاتر .
- خميرة فورية حسب رغبتكِ .
- 4 ملاعق كبيرة زعتر مجفف.
- 1/2 ملعقة صغيرة سمسم .
- 1/2 كوب زيت زيتون .
طريق التحضير:

لتحضير العجين

اخلطي الدقيق، الملح، السكر، الماء والخميرة حتى الحصول على عجينة متماسكة. - توضع العجينة في وعاء كبير وتغطى بمنشفة , ثم يوضع الوعاء في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتي تتضخم . - قسمي العجينة الي كرات متوسطة الحجم ثم رقيها بإستخدام الشوبك الي دوائر سماكتها 2سم. - يسخن الفرن علي درجة حرارة 250 درجة مئوية . -

لتحضير خلطة الزعتر

قومي بمزج الزعتر مع السمسم في وعاء صغير , ثم اضيفي اليهم زيت الزيتون . - ادهني دوائر العجين بخلطة الزعتر , ثم أدخليها الي الفرن واتركيها حتي يخمر أسفلها . - قدميها مع الطماطم , الزيتون , النعناع والشاي

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