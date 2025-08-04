هو في حد بيروح الشغل؟.. رضا عبد العال يسخر من قرار المجلس الأعلي للإعلام

وجه رضا عبدالعال نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، سابقا، رسالة لـ المجلس الأعلى للإعلام، بشأن مواعيد بث وانتهاء البرامج الرياضية.

واتخذ المجلس الأعلى للإعلام قرارا في وقت سابق، بتحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا تزيد على 90 دقيقة، كما منع البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل).

وعلق رضا عبدالعال، خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة "تن"، على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بتعديل مواعيد مباريات الدوري المصري في شهر أغسطس.

وأعلنت الرابطة عبر موقعها الرسمي: "تلبية لطلب الأندية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فقد تقرر تعديل توقيت مباريات الدوري المصري خلال شهر أغسطس، والتي تقام في الساعة السادسة والتاسعة مساءً، بدلًا من التوقيت السابق في الخامسة والثامنة مساءً".

وقال رضا معلقا: "الكلام ده كله أنا قولته قبل كدة، ولو الرابطة تسمع كلامي هنكون في مكان أحسن (ساخرا)"، مشيرا: "إيه الحكمة إن البرامج تخلص بث الساعة 11 ونص؟".

وتابع: “علشان الناس تروح الشغل؟ هو أصلا في حد بيروح الشغل؟ كله بيقعد يستنى عاوز يسمع ويشوف الأخبار". وأضاف: "الناس تشوف الفيديوهات في الشغل الصبح؟ طيب يعني هما كدة بيشتغلوا؟ ما هم كدة بيضيعوا وقت بردو”.