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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لبسه الفلوس.. هدية غريبة بحفل زفاف بالدقهلية تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

فاجأ مدير شركة، أحد موظفيه بحضور حفل زفافه وتقديمه هدية غريبة، أثارت جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي .

وفوجئ العريس محمود ناصر عطية، الذي يعمل خارج مصر ، بحضور مديره في الشركة لحفل زفافه بإحدى قاعات الافراح في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، من دون أن يخبره مسبقاً.

و تقديم مديره له هدية غريبة اثارة دهشة الحضور و تسبب الفيديو الخاص بتقديمها في حدوث جدل واسع علي مواقع التواصل الاجتماعي  ، حيث قدم له عقد من المال و قام العريس بارتدائه خلال الفرح . 

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل ما حدث و اسباب حدوث جدلاا علي مواقع التواصل الاجتماعي و الهدية الغريبة التي قدمها المدير للعريس…

العاملين بالشركة رواد السوشيال ميديا ميت غمر بمحافظة الدقهلية اثارت الجدل افراح

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