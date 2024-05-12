لبسه الفلوس.. هدية غريبة بحفل زفاف بالدقهلية تشعل السوشيال ميديا

فاجأ مدير شركة، أحد موظفيه بحضور حفل زفافه وتقديمه هدية غريبة، أثارت جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي .

وفوجئ العريس محمود ناصر عطية، الذي يعمل خارج مصر ، بحضور مديره في الشركة لحفل زفافه بإحدى قاعات الافراح في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، من دون أن يخبره مسبقاً.

و تقديم مديره له هدية غريبة اثارة دهشة الحضور و تسبب الفيديو الخاص بتقديمها في حدوث جدل واسع علي مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث قدم له عقد من المال و قام العريس بارتدائه خلال الفرح .

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل ما حدث و اسباب حدوث جدلاا علي مواقع التواصل الاجتماعي و الهدية الغريبة التي قدمها المدير للعريس…