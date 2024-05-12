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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق زوجة حامل في التاسع وطفلتها ونجاة الزوج.. مأساة أسرة سقطت بترعة أطفيح

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لانقلاب موتوسيكل يحمل أسرة كاملة في ترعة بمدينة أطفيح، ما أسفر عن مصرع سيدة حامل وطفلتها ونجاة الزوج.

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بوقوع حادث وسقط ضحايا، انتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة أطفيح برئاسة المقدم محمد مختار، رئيس مباحث أطفيح، وتبين سقوط موتوسيكل في ترعة عرب الأشرفية كان يقل عاملا وزوجته وطفلته. 

 

وأفادت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بأنه أثناء قيادة عامل لموتوسيكل على الطريق المجاور لترعة الأشرفية، اختلت عجلة القيادة بيده واختل توازنه وسقط في الترعة، وكان برفقته أسرته المكونة من زوجته، حامل في الشهر التاسع، وابنتهما، تبلغ من العمر عامين، وخرج العامل حيا بينما فارقت زوجته وابنته الحياة نتيجة إصابتهما بإسفكسيا الغرق. 

تم انتشال جثماني الزوجة والطفلة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

انقلاب موتوسيكل اطفيح ترعة مصرع سيدة حامل وطفلتها حادث

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