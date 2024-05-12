مشاكل الانفصال بين الزوجين.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية.. صور

التقى أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشية البطريركية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، ثم اطمئن صاحب الغبطة على كافة أحوال الآباء الكهنة، وكنائسهم، مقدمًا لهم كلمات التهنئة، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

تضمن اللقاء أيضًا محاضرة ألقاها الأب هدية تامر، أحد رعاة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة حول "مشاكل الانفصال بين الزوجين". واختتم اليوم ببعض التوجيهات الرعوية من قبل الأب البطريرك، ونيافة الأنبا باخوم.