محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في الرقابة على الأسواق والمخابز

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز ، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، و المرور على الأسواق والمحال التجارية لمنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية .

فقد نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاى، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري، حيث أسفرت عن تحرير 9 محاضر تموينية على المخابز البلدية تنوعت مابين نقص ميزان – عدم نظافة – عدم وجود بون وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ملوي واصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ حملات رقابية علي الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية والقضاء على الاحتكار، حيث أسفرت الحملة التى تم تنفيذها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين ومباحث التموين، عن تحرير 17 محضرا تموينيا جاءت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر – بيع سلع مجهولة المصدر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، جهودها في رقابة الأسواق والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، حيث نفذت حملات تموينية مكبرة بدائرة المركز على المخابز البلدية والأسواق أسفرت عن تحرير 22 محضرا علي المخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم الإعلان عن الأسعار.

وفى مركز سمالوط نفذت الوحدة المحلية حملة تموينية مكبرة على المخابز السياحية والرغيف الفينو بمدينة سمالوط لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، وللتأكد من الالتزام بالتعليمات والأسعار المقررة، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تموينية، وتم التنبيه على أصحاب المخابز بالالتزام بالأوزان المحددة والاسعار وإعلان الأوزان والأسعار بالمخابز .

