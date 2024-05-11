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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: ضبط 8 أطنان دقيق مدعم خلال حملات بالعدوة وأبو قرقاص

ضبط كميات من الدقيق
ضبط كميات من الدقيق

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية و الأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وقال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين إنه تم تنفيذ حملات مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين حيث أسفرت الجهود عن ضبط 155 شيكارة بما يعادل حوالي 8 أطنان دقيق بلدى مدعم بمركزى العدوة وأبوقرقاص وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء حيث تم ضبط سيارة بمركز العدوة محملة ب 140 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وفى مركز أبوقرقاص تم ضبط تروسيكل غير مرخص محمل بعدد 15 شيكارة دقيق مدعم استخراج 87.5 مخصص لإنتاج الخبز البلدي، وقد تم تحرير محضر لكل واقعة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونا تجاه المخالفين .

 

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