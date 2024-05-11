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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: ضبط 167 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 167 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 167 مخالفة تموينية خلال اليومين الماضيين، منها 134 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف عن التشغيل ـ عدم وجود سجلات - تصرف وتجميع فى حصة الدقيق)، و 29 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (مخالفات لتجار تموينيين  - بيع بسعر أزيد من المقرر - بيع منتجات مجهولة المصدر ـ عدم وجود شهادة صحية )، إلى جانب 4 مخالفات تموينية في مجال المواد البترولية .

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