عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تحصد 4 مراكز مُتقدمة في مُنافسات مهرجان إبداع على مستوى الجمهورية

جامعة المنيا
جامعة المنيا

حققت جامعة المنيا الفوز بأربعة مراكز وحصد الميداليات خلال مُنافسات مهرجان إبداع في نسخته الثانية عشر والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمشاركة الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية، وذلك في المجالات الثقافية، والعلمية، والفنية.

أوضح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن طلاب الجامعة استطاعوا حصد المركز الأول في مسابقة المراسل التلفزيوني والتي فازت بها الطالبة نادين أسامة بكلية الآداب قسم الإعلام، وفي مجال الفنون التشكيلية مُتخصص "نحت" فاز الطالب مينا رفعت، بكلية الفنون الجميلة، وفي مجال الفنون التشكيلية غير مُتخصص  "تصوير" حققت الجامعة أيضاً المركز الثاني والذي حصلت عليه الطالبة علياء محمد، بكلية الحقوق، كما حصلت الجامعة على المركز الثاني في مجال الرواية، فاز به الطالب محمد إبراهيم، بكلية الآداب، لتحصد الجامعة أربع جوائز في اربع مُسابقات متنوعة.

محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمستشفى أبو قرقاص ضمن مبادرة حياة كريمة

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة بشوارع المنيا

وهنأ رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين، مُشيداً بتميزهم وتمثيلهم المُشرف لجامعتهم، في مهرجان يُعد واحداً من أهم الفعاليات التي تحرص الدولة على إقامته؛ تقديراً منها للمتفوقين النابغين، والمبدعين والموهوبين في شتى المجالات.

وأكد على دعم الجامعة الكامل لطلابها، وفتح المسارات أمامهم؛ للتعبير عن طاقاتهم وإبداعاتهم، وإتاحة الفرص لصقل وبناء شخصيتهم، ومساعدتهم على تحقيق المزيد من  النجاحات في حياتهم العلمية والعملية.

أشرف على إعداد الطلاب بالجامعة، وليد عبد القوي مدير رعاية الطلاب ود.فاطمة صالح مدير  النشاط العلمي والثقافي ورنده محمد خليل وصابرين احمد وماجد ماهر وهشام إبراهيم اخصائيو الإدارة.

 

الجامعات والمعاهد الطلاب الفائزين المجالات الثقافية رئيس جامعة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر رفيع المستوى : الحكمة في التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

فتاة تفضح خطيبها: اغتصـ.بني تحت تهديد السلاح وقرار عاجل من النيابة

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

أسعار الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21 النهارده

قضية الشيبي تقترب من النهاية| قرار عاجل من المحكمة ضد حسين الشحات.. تفاصيل الجلسة

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمستشفى أبو قرقاص ضمن مبادرة حياة كريمة

ترشيحاتنا

لماذا تأخر احتفال النقابة بيوم الطبيب المصري شهرين؟.. أبو بكر القاضي يجيب

انفجار كابل كهرباء.. حريق يلتهم محل فى 6 أكتوبر

حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم.. وكفارة تاركها 3 جمعات متتالية

صفقة بـ 1.6 مليون جنيه.. سقوط عصابة الأقراص المخدرة بمطروح

أحمد عمر هاشم: عار على الإنسانية أن تقف عاجزة أمام ما يحدث في فلسطين

مصدر رفيع المستوى: الجهود المصرية حققت تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 32| إطلالات أثارت الجدل لـ بسمة بوسيل

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم خرافي

فستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة على السوشيال ميديا

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

فيديو

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-