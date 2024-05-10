جامعة المنيا تحصد 4 مراكز مُتقدمة في مُنافسات مهرجان إبداع على مستوى الجمهورية

حققت جامعة المنيا الفوز بأربعة مراكز وحصد الميداليات خلال مُنافسات مهرجان إبداع في نسخته الثانية عشر والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمشاركة الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية، وذلك في المجالات الثقافية، والعلمية، والفنية.

أوضح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن طلاب الجامعة استطاعوا حصد المركز الأول في مسابقة المراسل التلفزيوني والتي فازت بها الطالبة نادين أسامة بكلية الآداب قسم الإعلام، وفي مجال الفنون التشكيلية مُتخصص "نحت" فاز الطالب مينا رفعت، بكلية الفنون الجميلة، وفي مجال الفنون التشكيلية غير مُتخصص "تصوير" حققت الجامعة أيضاً المركز الثاني والذي حصلت عليه الطالبة علياء محمد، بكلية الحقوق، كما حصلت الجامعة على المركز الثاني في مجال الرواية، فاز به الطالب محمد إبراهيم، بكلية الآداب، لتحصد الجامعة أربع جوائز في اربع مُسابقات متنوعة.

وهنأ رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين، مُشيداً بتميزهم وتمثيلهم المُشرف لجامعتهم، في مهرجان يُعد واحداً من أهم الفعاليات التي تحرص الدولة على إقامته؛ تقديراً منها للمتفوقين النابغين، والمبدعين والموهوبين في شتى المجالات.

وأكد على دعم الجامعة الكامل لطلابها، وفتح المسارات أمامهم؛ للتعبير عن طاقاتهم وإبداعاتهم، وإتاحة الفرص لصقل وبناء شخصيتهم، ومساعدتهم على تحقيق المزيد من النجاحات في حياتهم العلمية والعملية.

أشرف على إعداد الطلاب بالجامعة، وليد عبد القوي مدير رعاية الطلاب ود.فاطمة صالح مدير النشاط العلمي والثقافي ورنده محمد خليل وصابرين احمد وماجد ماهر وهشام إبراهيم اخصائيو الإدارة.