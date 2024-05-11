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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للحفاظ على الثروة الحيوانية

حملات مكثفة لـ بيطري المنيا للتقصي الوبائي النشط والتوعية بالأمراض المعدية

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتكثيف حملات التقصي الوبائي النشط والتوعية بالأمراض الوبائية والمعدية بجميع مراكز المحافظة لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على صحة المواطنين.

فقد قامت مديرية الطب البيطرى بحملة للتقصى الوبائي النشط والتوعية بالأمراض الوبائية والمعدية للإكتشاف المبكر لأي بؤرة مرضية والسيطرة عليها بأسرع وقت عن طريق وحدة الإبيديميولجي – إدارة الوقاية - إدارة الإرشاد بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان حيث تم على مدار الخمسة أشهر الماضية إجراء التقصي والتحري في ٥٢ قرية بمراكز المحافظة وتم مناظرة (٢٥٦٠ بقرة - ٦٥٢ جاموسة - ٨٧١ أغنام - ٧٣١ ماعز -٥٤ دواب - ٢٨٨٥ دواجن) وتم سحب العينات اللازمة للفحص المعملي بمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنيا لإجراء الاختبارات التشخيصية المعملية وتم عقد ١٦٠ ندوة إرشادية للتوعية بخطورة مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على الثروة الحيوانية وكيفية الوقاية منه .

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وأوضح الدكتور فتحي عبدالعال مدير الطب البيطري أن هذه الحملات تأتى في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتقصي عن الأمراض الوبائية واكتشافها كخط دفاع أول ضد انتشار الأمراض الوبائية، وحفاظا علي تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والنهوض بها وصحة وسلامة المواطنين.

وأكد أن المديرية تبذل جهدها للتقصي والتتبع للاكتشاف المبكر لأي بؤرة مرضية والسيطرة عليها بأسرع وقت بالتوعية الإرشادية والتحصين والرش لجميع الحيوانات وأخذ العينات اللازمة وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان للفحص المعملي، موضحاً تنفيذ حملات للتفتيش والمرور على عدد من قرى المراكز من خلال لجان مشكلة من مديريتى الطب البيطرى والزراعة لحصر الثروة الحيوانية ٢٠٢٤ م وأخذ عينات عشوائية لتحديد احتياجاتها بكل دقة من لقاحات و أمصال و قوافل بيطرية وتوفير كافة أوجه الدعم الفنى  للحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتا إلى انه تم المرور خلال اليومين الماضيين على قرى مراكز مطاى و سمالوط وأبو قرقاص والمنيا  .
 

احتياجات السوق المحلي أسامة القاضي محافظ المنيا الثروة الحيوانية والداجنة الرعاية البيطرية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوادى المتصدع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مديرية الطب البيطري

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