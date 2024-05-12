الكشف الطبي على 1492 حالة خلال قافلة بمعصرة حجاج بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على استمرار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان والوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ما تم تنفيذه خلال القافلة الطبية بقرية معصرة حجاج التابعة لمركز بنى مزار على مدار يومى 8 و9 مايو الجارى حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1492 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات والتى شملت 241حالة جراحة، 436حالة أطفال، 255 باطنة، 99 نساء، 105 أسنان، 175جلدية ، 109 أنف وأذن ، 72 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 264 تحليلا متنوعا و 9 حالات موجات صوتية و 5 حالات أشعة عادية و 173 كشف مبكر للضغط والسكر، و16 حالة خلع أسنان، وتم تحويل للمستشفى 13 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 116 مترددا.