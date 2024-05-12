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تحذير من حالة الطقس وأشعة الشمس الأخطر.. اعرف التفاصيل

صدى البلد

قدمت مذيعة “صدى البلد” ندى باهى تغطية جوية جديدة، حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

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وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية، إن اليوم هناك مزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط بجانب امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسجل درجات الحرارة قيمًا حول المعدلات الطبيعية لها، بجانب وجود سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار، حيث تسود أجواء ربيعية مستقرة خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يوجد أتربة ورمال مثارة في الجو ولكنها لن تصل إلى حد العواصف الترابية، وستنحصر الأتربة والرمال المثارة في محافظات الصعيد، ومتوقع وجود فرص للأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس حار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد  خلال فترة النهار ومعتدل تمامًا في الأماكن الساحلية المطلة على البحرالمتوسط وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، محذرة من عودة البرودة من جديد خلال فترة الليل بجانب وجود نشاط في حركة الرياح.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ، في تصريحات له، أنه ستبدأ انتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية وسيشمل كل الجمهورية تدريجياً، مع زيادة كبيرة في التذبذبات الحرارية.

وقال رئيس مركز معلومات تغير المناخ إن الطقس يكون مائلا للحرارة شمالاً حار على القاهرة واستمراره شديد الحرارة على الصعيد نهاراً، مع عودة الطقس البارد ليلاً على المناطق الشمالية ومائل للبرودة على الوجه البحري والدلتا وشمال الصعيد.

وتوقع محمد فهيم نشاطا متقطعا للرياح على معظم مناطق الجمهورية  بشكل عام، خاصة في فترة ما بعد الظهر.

وأكد أن بشنس هو الشهر التاسع من التقويم المصري القبطي ويبدأ من 9 مايو حتى 7 يونيو وهو أول أشهر موسم شمو "الحصاد" في مصر القديمة.

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