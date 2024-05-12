تضامن النواب توافق على التقديرات المدرجة فى موازنة 2024/2025 للقومي للبحوث الاجتماعية

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الموافقة على التقديرات المدرجة فى موازنة العام الحالى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مع استمرار متابعة توصيات العام السابق التى لم يتم تنفيذها .

وأوصت اللجنة ايضا، بأهمية إتمام المرحلة الثانية فى التحول الرقمى وتوفير المتخصصين، وإتمام التحول الاكتروني الميدانى، كما ارسلت توصية لمجلس الوزراء لاستثناء المركز القومى من حظر التدريب لطبيعة المكان لكونه مركز ذو طابع خاص.

مما قدم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، درع المركز لرئيس اللجنة عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.