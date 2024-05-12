عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهى تغطية جديدة حول نجاح باحثين في حل لغز مصري قديم باكتشاف هيكل جديد ضخم في الجيزة، حيث تم التعرف على هيكل في شمال شرق مصر باستخدام تكنولوجيا اختراق الأرض.

شاهد الفيديو:

وقام باحثون من جامعة هيغاشي نيبون الدولية، وجامعة توهوكو، والمعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء المصري، بمسح ما تحت سطح الرمال في منطقة فارغة من المقبرة الغربية بالجيزة بجانب الهرم الأكبر خوفو.

وأشار تقرير نشرته الصحف الأجنبية إلى أن المقبرة الغربية هي مكان دفن مهم لأفراد العائلة المالكة والضباط من الدرجة العالية، ومكتظة بالسكان والمصاطب، وهو نوع من المقابر.

ولم يتم إجراء أي حفريات جديرة بالملاحظة في المساحة الفارغة في وسط المقبرة والتي لا تحتوي على مباني فوق الأرض، ولكن في الفترة من 2021 إلى 2023، أجرى الفريق مسحًا جيوفيزيائيًا باستخدام الرادار المخترق للأرض والتصوير المقطعي بالمقاومة الكهربائية لرؤية ما تحت الرمال.

وكشفت الدراسات الاستقصائية عن حالات غريبة يعتقد الباحثون أنها "قد تكون جدرانًا عمودية من الحجر الجيري أو أعمدة تؤدي إلى هيكل القبر".

وأجرى الفريق المزيد من المسوحات باستخدام نوع آخر من الرادار المخترق للأرض لتحديد شكل الشذوذ الكبير، وأشارت النتائج إلى هيكل على شكل حرف L، يبلغ طوله حوالي متر في 15 مترًا ، ويقع تحت الأرض بمترين.

ويبدو أنه متصل بهيكل آخر مساحته متر مربع (33 × 33 قدمًا) ويصل عمقه إلى متر (33 قدمًا) تحت الأرض. وبدون مزيد من التنقيب، تظل وظيفتها غير واضحة.

وأضاف الفريق في التقرير: "نعتقد أن استمرارية الهيكل الضحل والهيكل الكبير العميق أمر مهم"، ومن أجل التأكد من الأهمية الحقيقية، يوصون بإجراء حفريات أكثر شمولاً في أسرع وقت ممكن.

وقال لونلي بلانيت عن المقبرة الغربية: “تقع المقابر الخاصة في التل بجانب الجسور، كما أنها مصفوفة في صفوف مرتبة حول الأهرامات في نمط شبكي. وفي الطرف الشمالي، يحتوي قبر سينجيميب إنتي على نقوش مثيرة للاهتمام، بما في ذلك فرس النهر ذو المظهر الشرير الذي يتموج بعضلاته.

ونتابع المزيد من خلال هذا الفيديو:

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصدر رفيع المستوى: السيسي يتابع عن كثب تطورات الاوضاع في غزة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

موضوعات متعلقة

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

فرص بنصف الثمن في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. الشروط والتفاصيل

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

بطيخ وخضراوات مسرطنة بالأسواق .. القومي للبحوث الزراعية يكشف الحقيقة.. فيديو

ترشيحاتنا

214 مليار جنيه موازنة التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 54 مليارا

هذا الأمر يزيد اليقين بالله وفيه خيرا الدنيا والآخرة.. داوم عليه

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

محامي ضحية عصام صاصا يفجر مفاجأت في طلب رسمي للنيابة

ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بـ 16 مليون جنيه

الكشف عن قائد لواء رفح في حركة حماس| صور جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير سبرينج رولز كالمحلات

لسبب غير متوقع.. انخفاض كبير في أسعار السيارات بالأردن

الفرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي في البحرين تثير السوشيال ميديا

الزمالك في ورطة وجوميز محتار في مركزين.. تفاصيل خطة الأبيض لمواجهة نهضة بركان

فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

تحذير من حالة الطقس وأشعة الشمس الأخطر.. اعرف التفاصيل

قررت الاعتزال.. عزة لبيب تكشف سر اختفاء ليلى طاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-