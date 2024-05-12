القاهرة الإخبارية من معبر رفح: لا صحة لمزاعم الاحتلال إدخال مساعدات أو وقود|فيديو

قال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الجانب المصري لمعبر رفح، إنه لا صحة لمزاعم جيش الاحتلال بإدخال شحنات مساعدات أو وقود إلى قطاع غزة، خلال الأيام الماضية.

وأضاف موفد "القاهرة الإخبارية"، أن حركة المسافرين وعمليات نقل المصابين من قطاع غزة تعطلت جرّاء غلق قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من المعبر.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر رفح البري عبر الحدود مع مصر، بعد احتلاله من الجانب الفلسطيني، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين، خصوصًا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة إلى أهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما يُنذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياة المرضى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد.