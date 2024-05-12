الأردن يدعو إلى استكمال أطر التكامل الاقتصادي العربي

أشاد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وللأمين العام أحمد أبو الغيط في التحضير للقمة العربية، متطلعا أن تخرج بنتائج تتواكب مع التوقعات.

وشدد الشمالي، في كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية اليوم، الأحد، تمهيدا لأعمال القمة العربية المقرر انعقادها الخميس المقبل بالمنامة، على أهمية استكمال أُطُرِ التكامل الاقتصادي العربي، معتبرا أنَّ مِن أهم ما أبرَزَته ازمة غزة سهولة تأثر اقتصاداتنا بحالة عدم الاستقرار الإقليمي، إذ تَراجَعتْ الاستثمارات الداخلية والخارجية واضْطَّربتْ حركةُ المِلاحة عبر البحر الأحمر وانخفضَ الدخلُ السياحي في منطقتنا.

وقال إن الأردن سعى إلى تمتين البيئة الاقتصادية الداخلية من خلال إطلاق حُزْمة تشريعات وأدوات تمكينية، بل وعمل على تعزيز دَورِنا في تدعيم العمل العربي المشترَك خاصة في المجال الاقتصادي ضمن أُطُر ثنائية ومتعددة اتَّخَذتْ شكلَ اتفاقيات وشراكات واستثمارات أَخَذَتْ تأتي أُكُلَها.