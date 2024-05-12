عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يدعو إلى استكمال أطر التكامل الاقتصادي العربي

تحضيرات قمة البحرين
تحضيرات قمة البحرين

أشاد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وللأمين العام أحمد أبو الغيط في التحضير للقمة العربية، متطلعا أن تخرج بنتائج تتواكب مع التوقعات.

وشدد الشمالي، في كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية اليوم، الأحد، تمهيدا لأعمال القمة  العربية المقرر انعقادها الخميس المقبل بالمنامة، على أهمية استكمال أُطُرِ التكامل الاقتصادي العربي، معتبرا أنَّ مِن أهم ما أبرَزَته ازمة غزة سهولة تأثر اقتصاداتنا بحالة عدم الاستقرار الإقليمي، إذ تَراجَعتْ الاستثمارات الداخلية والخارجية واضْطَّربتْ حركةُ المِلاحة عبر البحر الأحمر وانخفضَ الدخلُ السياحي في منطقتنا.

وقال إن الأردن سعى إلى تمتين البيئة الاقتصادية الداخلية من خلال إطلاق حُزْمة تشريعات وأدوات تمكينية، بل وعمل على تعزيز دَورِنا في تدعيم العمل العربي المشترَك خاصة في المجال الاقتصادي ضمن أُطُر ثنائية ومتعددة اتَّخَذتْ شكلَ اتفاقيات وشراكات واستثمارات أَخَذَتْ تأتي أُكُلَها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

طلب عاجل من الحكومة للأجانب المتواجدين بالبلاد

ترشيحاتنا

مصر تعلن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

احذر الغرامة.. خطوات سهلة للحصول على تصريح الحج

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الترم الثاني بمحافظة الجيزة

حيثيات سجن سائق أوبر في قضية حبيبة الشماع: يتعاطى الحشيش وأغلق النوافذ

مصر تعلن رسميا دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

الحكومة: تريليون جنيه سقف النفقات الاستثمارية العامة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تتعرض البلاد لعاصفة ترابية خلال ساعات؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

حقيقة زواج لقاء سويدان بعد نشر صورة لها بفستان الزفاف.. شاهد

طريقة تحضير سبرينج رولز كالمحلات

لسبب غير متوقع.. انخفاض كبير في أسعار السيارات بالأردن

فيديو

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

تحذير من حالة الطقس وأشعة الشمس الأخطر.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-