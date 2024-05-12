وكيل خطة النواب يتساءل عن حصول أعضاء ببنك ناصر على 10 مليون جنيه مكافآت

تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدرجة بمبلغ 10200000 في موازنة 2024/2025.

وأجاب وليد النحاس، رئيس قطاع الشؤون المالية ببنك ناصر الاجتماعى، قائلا:" تم تقديرها بنسبة 6.25% من صافي الربح بعد استبعاد الاحتياطيات وذلك بخلاف المبالغ المقررة كبدلات ومكافآت جلسات مجلس الادارة بناء علي موافقة مجلس الإدارة استرشادا بما يتم بالبنوك الأخري وعددهم 13 وفعليا الآن عددهم 10 أعضاء مجلس إدارة".

وتابع سالم قائلا:" وهل قانونا يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر لنفسة مبالغ مالية؟".

وعلق النحاس قائلا:" تم عرض الوضع علي ممثل وزارة المالية ووافق علي ذلك ".