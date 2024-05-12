وزير التجارة الجزائري: على دولنا العمل سويا للوصول للتكامل العربي المنشود

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، أن انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير للقمة العربية يأتي في ظروف عصيبة تمر بها أمتنا العربية خاصة جراء ما يحدث في فلسطين من جرائم ابادة واخواننا هناك يواجهون أشرس عدوان عرفته الإنسانية أمام محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بكافة الوسائل والسبل.



واضاف وزير التجارة الجزائري د في إفتتاح أشغال إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته (33)، الذي يعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، أنه يتوجب علينا جميعا وأكثر من أي وقت مضى العمل ككتلة واحدة وعلى مختلف هياكل ومنظمات العمل العربي المشترك للحرص على تطبيق القرارات المنبثقة عن القمة العربية خصوصا تلك التي تعزز دعمنا اللامشروط لصمود الشعبي الفلسطيني.



وقال إن الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها 33 في إطار مواصلة دعم العمل العربي المشترك و تعزيز التعاون العربي و الدفع قدما لمواجهة التحديات الراهنة و المستقبلية التي تواجه دولنا العربية في ظل الظروف الاقتصادية و السياسية التي يمر بها العالم من تغييرات جيوسياسية و حروب و نزاعات إقليمية و دولية وتداعياتها على العالم العربي.، مؤكدا أنه يتعين علينا اليوم العمل سوية وتكثيف جهودنا من أجل الوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إليها من خلال بناء قاعدة اقتصادية متينة لبلداننا العربية.

وأعرب عم يقينه أن قمة البحرين ستسهم بشكل فعال في الارتقاء بعملنا العربي المشترك بما تضمنته من مواضيع تدعم تعاوننا لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بما تضمنته من مواضيع تتعلق بدعم صمود الشعب الفلسطيني بالاضافة إلى استراتيجيات تعاون في مجالات مختلفة كالشباب والامن والأمن المائي والسياحة وغيرها من ميادين التعاون وتبادل الخبرات والتجارب.

