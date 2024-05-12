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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم العالمي للتمريض.. محاضرة عن مبادئ الإسعافات الأولية للعاملين بمتحف شرم الشيخ

ورشة في متحف شرم
ورشة في متحف شرم الشيخ

استضاف متحف شرم الشيخ اليوم الأحد، وفدًا من فريق التمريض بمستشفى شرم الشيخ الدولي لإلقاء محاضرة عن مبادئ الإسعافات الأولية للعاملين بالمتحف، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض.

وتضمنت المحاضرة تعريف الإسعافات الأولية، وهي مساعدة أو معالجة تقدم لأي شخص أصيب في حادث أو مرض مفاجئ قبل وصول الطبيب أو سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، للحفاظ على حياة المصاب، وتحاشي تدهور حالته الصحية ومساعدته على الإفاقة، وقد يقتضي الأمر في تلك الظروف ارتجال طريقة للإسعاف بما يتوفر من أدوات ومواد.

وجرى خلال المحاضرة التأكيد على الخطوات التي يجب أن تتبع للعناية بالمصاب والمصابين من أجل المحافظة على حياتهم والتخفيف من الأضرار، والعاهات، والمضاعفات التي قد تنجم عن المسببات المختلفة، وهم "المواجهة، الفحص والتشخيص، العوامل المساعدة على التشخيص، الإسعاف والمعالجة، ما بعد المعالجة، كتابة التقرير، إبلاغ الأقارب".

وعقب انتهاء المحاضرة حرصت إدارة المتحف على اصطحاب فريق التمريض في جولة داخل قاعات العرض، وتكريمهم عرفنًا بمجهودهم.
جدير بالذكر، أن العالم يحتفل باليوم الدولي للتمريض في 12 مايو من كل عام،  تقديرًا لإسهامات كادر التمريض الدؤوبة والثمينة في الرعاية الصحية والأمن الصحي العالمي، ويأتي هذا الاحتفال في ذكرى ميلاد فلورنس نايتنغيل، والتي تعد رائدة التمريض الحديث.

متحف شرم الشيخ

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جنوب سيناء شرم الشيخ متحف التمريض إقامة ورشة

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