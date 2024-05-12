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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذر الغرامة.. خطوات سهلة للحصول على تصريح الحج

الحج
الحج

تسعي المملكة العربية السعودية إلى تقديم كافة التسهيلات للحجاج وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنها تيسير الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة أو تطبيق نسك ومنصة أبشر.
الحصول علي صريح الحج 
يعد تصريح الحج وثيقة مطلوبة للسماح لجميع الحجاج بأداء فريضة الحج في المشاعر المقدسة حيث أنه لا يمكن القيام بالزيارة دون هذا التصريح الذي اعتمدته المملكة بهدف تنظيم عملية الحج .

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خطوات الحصول على تصريح الحج


- يتوجه الشخص المتقدم إلى الموقع الرسمي الخاص بـ وزارة الحج والعمرة في المملكة.
- الضغط على أيقونة حجاج الداخل.


- ثم الضغط على أيقونة (طلب حجز).


- على المتقدم أن يقوم بكتابة جميع البيانات التي تم تحديدها.


- الضغط على الباقة المناسبة للشخص المتقدم.


- تستطيع أن تقوم بإضافة مرافقين.


- الضغط على زر الحجز ثم سوف تصل رسالة نصية يوجد بها جميع المعلومات الخاصة باتمام الحجز.

الحصول علي تصريح الحج عبر منصة أبشر

يتاح إصدار تصريح الحج عبر منصة أبشر، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تبدء أولي الخطوات بالدخول إلى منصة أبشر.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدماتي.

- يليها اختيار خدمات.

- يتم بعدها اختيار وزارة الحج.

- يتم طباعة تصريح الحج بواسطة الحاج.

قيمة مخالفة تصريح الحج

ويتم تطبيق غرامة علي المخالفين لتصريح الحج والتي تتضمن ما يلي :- 

- تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتبارا من الموافق 2 يونيو حتى 20 يونيو.

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- تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.

- إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها 10000 ريال في حال تكرار المخالفة.

تصريح الحج استخراج تصريح الحج منصة أبشر منصة أبشر السعودية الحج والعمرة

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