قرار جمهوري بتعيين وليد عفيفي عميدًا لـ «تجارة كفر الشيخ»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الأحد، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور وليد محمد عفيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة كفر الشيخ.

تخرج الدكتور وليد عفيفي، في كلية التجارة جامعة طنطا عام 1999م، وحصل على درجة الماجستير عام 2003م، ونال درجة الدكتوراة عام 2007م من معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة.

عُين «عفيفي»، مدرسًا بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ عام 2009م، وترقى إلى درجة أستاذ مساعد عام 2013م، ثم نال درجة الأستاذية عام 2018م.

شغل الدكتور وليد عفيفي، منصب قائم بأعمال وكيل كلية التجارة جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب في أغسطس عام 2014، ثم شغل منصب قائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في يونيو 2018م.