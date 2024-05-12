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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم الـ 218.. ارتفاع شهداء غزة إلى 35 ألفا منذ طوفان الأقصى

غزة
غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء في القطاع نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية ارتفع إلى أكثر من 35 ألف شخص.

وقالت الوزارة الفلسطينية، إن 63 شخصا قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية – ليصل العدد الإجمالي إلى 35034.

وأصيب 114 شخصا آخرين، ليصل إجمالي المصابين منذ 7 أكتوبر إلى 78755 شخصا، بحسب الوزارة.

وهذه الأرقام أعلى إلى حد ما من المتوسط ​​الأخير مع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح وكذلك تكثيفها في أجزاء من شمال ووسط غزة.

ولا تستطيع CNN التأكد من أرقام وزارة الصحة التي لا تفرق في بياناتها بين المقاتلين والمدنيين.

العمليات العسكرية الإسرائيلية وزارة الصحة في غزة

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