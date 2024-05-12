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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس لدينا خيار آخر.. نتنياهو يتعهد بالقيام بكل ما يلزم لهزيمة حماس

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس وزراء الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن رغبة الاحتلال في تدمير حماس لم تتغير؛ مشيرا إلى أنه ليس لديه خيار آخر سوى فعل ذلك.

وتعهد نتنياهو بالقيام بكل ما يلزم لهزيمة حماس وإعادة الرهائن من غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن محللين قولهم إنه من غير المرجح أن تؤدي سيطرة إسرائيل على رفح إلى توجيه ضربة تكتيكية قوية لحماس.

وذكرت وول ستريت جورنال استنادًا لرأي المحللين أن عودة القتال في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع تظهر احتفاظ حماس بقدراتها القتالية.

وقالت كتائب القسام: إن "مجاهدينا أسقطوا قذيفة مضادة للدروع بطائرة مسيرة على دبابة ميركافا شرق مخيم جباليا شمال غزة ما أدى لاشتعالها ومقتل وإصابة من فيها.

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